В Киево-Печерской лавре не досчитались реликвий

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила пропажу ценностей в Киево-Печерской лавре. Об этом говорится на официальном сайте ведомства в субботу, 9 февраля.

Отмечается, что сотрудники не досчитались десяти предметов, представляющих культурную ценность. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные действия.

Как сообщает РИА Новости, ранее украинский министр культуры Евгений Нищук рассказал, что его ведомство впервые за 30 лет провело инвентаризацию в монастыре. По результатам проверки в Киево-Печерской лавре стало известно, что оттуда пропало несколько икон. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ), под чьей юрисдикцией находится приход, эту информацию назвали провокацией и указали на отсутствие доказательств пропажи.

21 января бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что Украина может забрать Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, принадлежащие УПЦ Московского патриархата. По его словам, для этого есть определенная юридическая схема. Он подчеркнул, что Киево-Печерская лавра — это украинская, а не российская святыня.

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