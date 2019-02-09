Конфликт во время детского матча по хоккею закончился стрельбой

Во время хоккейного матча между командами «Северная Звезда» и «Дмитров» (игроки не старше 2008 года рождения) в Москве отец игрока «Дмитрова» выстрелил в папу другого спортсмена из этой же команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, между двумя мужчинами давно существовал конфликт из-за бизнеса. Ругаться отцы начали около площадки, и один из них заявил другому: «Твои часики тикают. Я тебя заказал!» После этого они ушли в буфет, где оскорбленный мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в соперника.

Пуля прошла по касательной. Тем не менее раненый потерял много крови, ему замотали голову бинтами и увезли в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Стрелявший мужчина сдался полиции и сейчас находится в отделении.

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