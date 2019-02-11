Российский министр обвинила родителей в подрыве авторитета учителей

Авторитет школьных педагогов подрывается, если конфликтующий с учителем родитель обсуждает эту ситуацию с ребенком, поэтому таких разговоров стоит избегать. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева, сообщает «Интерфакс».

«Где-то происходят конфликтные ситуации — среди родителей и учителей. И, что особенно прискорбно для меня и для вас, что в эти конфликты вовлекаются дети. Это подрывает, в первую очередь, авторитет учителей и дает неправильный, я подчеркиваю, пример для ребенка», — сказала Васильева во время встречи с родительским сообществом.

По словам министра, в ее семье обсуждение учителя с детьми было «просто невозможно», и авторитет преподавателя был непререкаемым. Она добавила, что между семьей и школой должно быть «глубочайшее взаимопонимание» и «четкие линии, куда каждая из сторон не может идти».

Ранее Васильева прогнозировала, что через 10 лет в стране будет нехватка 190 тысяч педагогов-предметников. Это связано с низким числом молодых специалистов в школах.

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