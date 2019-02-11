Нашелся пропавший капитан «Норда»

Владислав Горбенко, капитан задержанного украинцами судна «Норд», нашелся в Крыму. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Сейчас Горбенко находится в Крыму у своей семьи. Об этом рассказала его мать Евгения Горбенко. «Сын дома. Вернулся еще в субботу... Вопросов просил не задавать. Главное, что жив и здоров», — сказала она.

Сам Горбенко сообщил, что пересек границу без проблем и возвращение домой было его личным проектом. «У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ», — заявил капитан.

Об исчезновении Горбенко заявил 28 января его адвокат Максим Могильницкий. Он сообщил, что капитан несколько дней не выходил на связь с родственниками и защитниками. После этого украинские правоохранительные органы завели уголовное дело о предумышленном убийстве.

Крымское рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте прошлого года. Все 10 членов экипажа обладают российскими паспортами, однако Киев считает их гражданами Украины. Моряков обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», поскольку судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

Капитану судна инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

В апреле двое моряков вернулись в Россию через территорию Белоруссии. 30 октября стало известно, что семь моряков «Норда» обменяли на семь членов экипажа украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками ФСБ в мае.

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