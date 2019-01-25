Украинцы снова попробуют продать арестованное российское судно

Национальное агентство Украины по возврату активов (АРМА) в третий раз выставит на торги арестованное весной прошлого года российское рыболовецкое судно «Норд». Об этом сообщает РИА Новости.

Две предыдущие попытки продать судно оказались неудачными несмотря на то, что во второй раз цену снизили на 10 процентов — до 1,47 миллиона гривен (почти 3,5 миллиона рублей).

Крымское рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте прошлого года. Все десять членов экипажа обладают российскими паспортами, однако Киев считает их гражданами Украины. Моряков обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», поскольку судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

В апреле двое моряков вернулись в Россию через территорию Белоруссии. 30 октября стало известно, что семь моряков «Норда» обменяли на семь членов экипажа украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками ФСБ в мае.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!