40 подмосковных компаний представили продукцию на выставке в Москве

40 подмосковных компаний представили продукцию на выставке «Продэкспо – 2019» в столичном «Экспоцентре», сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, выставка привлекает большое количество участников, в том числе и из-за рубежа. Для Подмосковья выставка также является важным событием, подчеркнул чиновник.

«Мы будем активно работать эти дни на территории выставки, искать новых партнеров. (...) Мы тоже видим целесообразность и возможность для поиска новых точек роста», — сказал Разин.

Деловая программа «Продэкспо» включает отраслевые форумы, круглые столы, мастер-классы, презентации и профессиональные конкурсы. Всего в ней принимают участие около 2,3 тысячи компаний из 65 стран. Ожидается, что до 15 февраля выставку посетят более 60 тысяч человек.

Ранее Разин заявил, что участие в подобных мероприятиях положительно отражается на инвестиционной привлекательности региона.

О необходимости привлечения новых инвесторов неоднократно заявлял губернатор Андрей Воробьев. По его словам, от этого зависит благосостояние региона.