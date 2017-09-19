Подмосковье на выставке «Отдых Leisure 2017» представят свыше 60 предприятий

Более 60 предприятий туриндустрии из 30 муниципальных образований представят Подмосковье на международной туристской выставке «Отдых Leisure 2017». Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 19 сентября.

«Необходимо наращивать туристический потенциал Московской области. Мы по праву гордимся богатой культурой, историей, уникальной природой Подмосковья и готовы делиться этим с каждым туристом, приезжающим к нам», — рассказала первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова.

Гостям выставки презентуют экскурсионные, оздоровительные туры и туры выходного дня, паломнические маршруты. В частности, состоится презентация нового межрегионального туристического маршрута, посвященного семье последнего российского императора Николая II Романова. 18 августа сообщалось, что в него войдут несколько подмосковных усадеб и храмов. Кроме того, в рамках работы консолидированного стенда Мособласти состоятся «круглые столы», мастер-классы, розыгрыши призов.

«Отдых Leisure 2017» пройдет с 19 по 21 сентября в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной в Москве. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 600 представителей туристического сектора из России и других стран. Подмосковье представит самую обширную программу, отмечается на сайте проекта.

