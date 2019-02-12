Евросоюзу пригрозили судьбой СССР

Американский финансист Джорд Сорос предостерег Евросоюз от судьбы СССР. Его статья «Европа, пожалуйста, проснись» опубликована на сайте Project Syndicate.

По словам миллиардера, руководители и граждане ЕС не понимают, что для объединения наступает революционный момент. Сорос утверждает, что если население Евросоюза не проснется, то он распадется, как Советский Союз в 1991 году.

Материалы по теме Будет худо За чем следить, чего ждать и чего бояться в 2019 году

Автор заявил, что в различных странах Европы набирают популярность партии, которые не хотят сохранить единство альянса. «Они не хотят оставлять ценности, на которых основывался Евросоюз. Они желают заменить их радикально другими», — отметил он. Евросоюз еще можно сохранить, если на майских выборах отдельные партии поставят интересы организации выше своих, считает финансист.

По мнению финансиста, проблема ЕС заключается в том, что устаревшая партийная система препятствует тем, кто хочет сохранить ценности, на которых был основан альянс. «[Его] нынешнее руководство напоминает политбюро времен заката Советского Союза, так как продолжает издавать указы, как будто они все еще актуальны», — заявил Сорос.

В сентябре министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предостерегал ЕС от превращения в СССР. Он обратил внимание, что попытки ЕС создавать препятствия для выхода членов из объединения напоминают действия Советского Союза, из-за этого желание стран покинуть объединение будет только расти.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!