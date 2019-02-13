Эрнст заподозрил личный конфликт между Друзем и Бером

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предположил, что между главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и магистром «Что? Где? Когда?» Александром Друзем есть личный конфликт. Об этом он сообщил ТАСС.

Эрнст заявил, что своими действиями Бер и Друзь задели «интересы двух разных программ двух разных производителей». «Пока мы можем лишь предполагать, что между двумя участниками этой истории есть личный конфликт, учитывая, что они давно знакомы, оба знатоки и активно участвуют в жизни "Что? Где? Когда?"» — прокомментировал ситуацию гендиректор.

Он добавил, что Первый канал разбирается с произошедшей ситуацией.

Ранее, 12 февраля, Бер заявил, что Друзь предложил ему часть выигрыша от победы в телепередаче взамен на правильные ответы. Главред программы отметил, что обратился с имеющимися у него доказательствами попытки подкупа в Комиссию по этике (возглавляемую Друзем) и правление Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

Друзь рассказал свою версию произошедших событий и обвинил Бера в предложении нечестной сделки.

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров встал на сторону Друзя. Виктор Сиднев, еще один участник программы и игры «Что? Где? Когда?», назвал поведение Бера «провокацией», направленной на «дискредитацию лично Друзя».

Конфликт также прокомментировала создатель «Что? Где? Когда?» и гендиректор «Игра-ТВ» Наталия Стеценко: она назвала обвинения в адрес Александра Друзя недостойным поступком и выразила желание «раздать пощечины» конфликтующим мужчинам.

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