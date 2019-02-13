Умер лидер группы Yö

Фронтмен финской рок-группы Yö Олли Линдхольм скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на странице музыкального коллектива в Facebook.

В посте отмечается, что Линдхольм умер в ночь на 12 февраля. Причина смерти не раскрывается.

Олли Линдхольм родился в 1964 году в городе Пори, Финляндия. Группу Yö он основал в 1981 году. В дискографии коллектива 21 студийная пластинка, последняя была выпущена в 2016 году. Линдхольм также занимался сольной карьерой, записав четыре альбома.

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