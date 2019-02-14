Чемпион-пауэрлифтер подерется с олимпийским чемпионом

Польский пауэрлифтер и пятикратный обладатель звания «самый сильный человек мира» Мариуш Пудзяновский из Польши проведет поединок по смешанным единоборствам (MMA) с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Шимоном Калецки. Об этом сообщается на сайте бойцовской организации KSW.

Поединок пройдет 23 марта в рамках турнира KSW 47. В заметке, опубликованной в Twitter-аккаунте KSW, этот бой назвали «самым мощным» в истории спорта.

42-летний Пудзяновский пришел в MMA в 2009 году. На его счету 12 побед и шесть поражений. Калецки выиграл серебро на Олимпиаде в Сиднее. Также он обладатель золота на Играх в Пекине. Как тяжелоатлет он также пять раз становился чемпионом Европы. Карьеру в MMA Калецки начал в 2016-м. У него шесть побед и всего одно поражение.

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