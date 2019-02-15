Опровергнута информация о найденном в Афганистане советском летчике

Председатель комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран СНГ Александр Ковалев опроверг данные об обнаружении в Афганистане советского летчика, сбитого в 1987 году и желающего вернуться в Россию, передает ТАСС.

«Человека нет реально в живых, никто этого летчика не нашел, никто его не видел», — сказал Ковалев.

О летчике ВВС СССР, найденном живым в Афганистане, рассказал в мае прошлого года глава межведомственной комиссии по делам военнопленных Минобороны Валерий Востротин, который также является сопредседателем аналогичной российско-американской комиссии.

Материалы по теме Из плоти и стали Что мы не знаем о ветеранах Афгана и Чечни

В июне сообщалось, что это, предположительно, старший лейтенант Сергей Пантелюк и он может находиться в Пакистане. Новостью заинтересовались родственники и земляки офицера. Они выразили готовность опознать его в найденном человеке.

В газете за 1992 год нашли сделанный в Афганистане снимок, на который, предположительно, попал пропавший без вести во время войны летчик.

15 февраля 2019 года отмечается 30-летие со дня окончания вывода советских войск из Афганистане, находившихся там с декабря 1979 года. За всю многолетнюю компанию погибли 15 тысяч военнослужащих. Еще около 400 человек пропали без вести и оказались в плену.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!