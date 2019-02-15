Министр объяснил отказ от машины «Кортежа» Путина нехваткой денег

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что не планирует покупку автомобиля российского проекта «Кортеж» бренда Aurus в связи с отсутствием у него денег, передает РИА Новости.

«У меня деньги кончились», — пошутил чиновник, отвечая на вопрос журналистов о его желании приобрести такую машину.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку входят лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». В будущем семейство пополнится мотоциклом, кроссовером и кабриолетом.

Первым пассажиром лимузина Aurus стал президент Владимир Путин, который прибыл на этом новом автомобиле на церемонию вступления в должность 7 мая 2018 года.

В середине января сообщалось, что на лимузин Aurus проекта «Кортеж» пересел и премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабмина приехал на новом автомобиле на Гайдаровский форум.

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