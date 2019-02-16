В США признали эффективность галлюциногенного оружия России

Американские эксперты признали, что российское галлюциногенное оружие может существовать и эффективно использоваться. Речь идет о станциях визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», которые, как утверждается их разработчиками, способны ослепить противника и вызвать временные нарушения в органах зрения. Об этом сообщает издание LiveScience.

Действие «Филина» основано на модуляции светового излучения, выражающейся в низкочастотных колебаниях яркости. По словам психологов из Нью-Йоркского университета и Университета Джона Хопкинса, мерцающее световое излучение действительно способно нарушить человеческое зрение, вызвать галлюцинации и оставлять остаточные изображения. Однако при этом свет должен быть очень ярким, а человек — страдать светочувствительностью.

По оценкам ученых, светочувствительность, способная вызвать необычные реакции в мозге, имеют около одного процента всех людей. Однако исследователи подчеркивают, что точный механизм действия российского оружия неизвестен.

Ранее сообщалось, что 5П-42 «Филин» испытывали на добровольцах, которые должны были вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия по мишеням. Сообщалось, что 20 процентов испытуемых видели «плавающее перед глазами пятно света», а 45 процентов жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве.

Станции установили на фрегатах «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов», который сейчас проходит заводские испытания. Таким же оборудованием оснастят еще два корабля проекта 22350, их уже строят на заводе «Северная верфь».

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