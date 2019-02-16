Принц Саудовской Аравии захотел купить «Манчестер Юнайтед»

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман хочет приобрести английский «Манчестер Юнайтед». Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает The Sun.

Принц готов предложить за МЮ 4,8 миллиарда долларов. Отмечается, что нынешние владельцы — семья Глейзеров — не рассматривают вариант с продажей клуба, но предложение может быть очень выгодным в финансовом плане.

Таблоид уточняет, что состояние семьи принца превышает триллион долларов. Салман рассчитывает завершить сделку до начала нового сезона, одним из условий ее проведения будет выход команды в Лигу чемпионов.

В январе этого года аудиторская компания Deloitte поставила «Манчестер Юнайтед» на третье место в рейтинге самых доходных футбольных клубов Европы за сезон-2017/2018. Заработанная манкунианцами сумма за отчетный период составила 666 миллионов долларов. Выше «красных дьяволов» в списке оказались испанские «Реал» и «Барселона».

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