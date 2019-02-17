ОАЭ сообщили о закупке российских «Корнетов» и «Панцирей»

Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) закупили российские противотанковые ракетные комплексы семейства «Корнет-Э» и зенитные ракетно-пушечные комплексы семейства «Панцирь». Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщил ТАСС бригадный генерал Мохаммед Хассайни на выставке IDEX-2019.
Стоимость контракта на «Корнет-Э» составила 39,7 миллиона долларов, на «Панцирь» — 12,1 миллиона долларов, отметил Хассайни.
Всего в первый день работы выставки Вооруженные силы Эмиратов подписали 33 контракта на общую сумму свыше 4,971 миллиарда дирхам (1,3 миллиарда долларов).
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