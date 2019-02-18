Испанский военный корабль показал оружие Гибралтару

Испанский военный корабль пытался заставить коммерческие суда покинуть воды возле Гибралтара — британской территории на Пиренейском полуострове. Об этом сообщает Reuters.

Корабль приказал сняться с якоря судам, находившимся в британских водах недалеко от восточного побережья, однако они остались на местах. Отмечается, что ответный вызов испанцам бросил британский флот. После этого испанский корабль медленно проплыл вдоль побережья с открытым и готовым к бою оружием.

Представитель Гибралтара назвал произошедшее глупыми играми, несущими в себе лишь неудобство. По его словам, в них «играют те, кто не принимает безупречный суверенитет Великобритании над водами вокруг Гибралтара».

Гибралтар — заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, отторгнутая у Испании в 1713 году. Занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. Там также расположена военно-морская база НАТО.

На анклав не распространяется общая сельскохозяйственная политика ЕС, шенгенские соглашения и таможенное соглашение. Для Гибралтара импорт из Испании имеет важное значение. На референдуме по Brexit 96 процентов гибралтарцев проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

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