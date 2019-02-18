В Москве пройдет международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен»

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2019», который состоится уже в 17-й раз, открылся в Москве. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Соревнования, организаторами которых совместно с «Аэрофлотом» являются Российская шахматная федерация и Ассоциация шахматных федераций, пройдут с 18 по 28 февраля в гостинице «Космос».

В рамках фестиваля «Аэрофлот Опен» состоятся три турнира — А, В и С. Они формируются в соответствии с рейтингом их участников. Шахматисты всех секций сыграют по швейцарской системе в 9 туров. Наибольший интерес представляет группа «А», участие в которой принимают игроки с рейтингом 2550 и выше.

Стартовый список турнира «А» в нынешнем году возглавляют победитель «Аэрофлот Опен 2017» Владимир Федосеев (Россия), известные китайские шахматисты Вэй И и Ван Хао, победитель «Аэрофлот Опен 2018» Владислав Ковалев (Беларусь), экс-чемпион Европы по блицу Рауф Мамедов (Азербайджан), экс-чемпион Европы Эрнесто Инаркиев (Россия) и другие.

В целом в турнире «А» сыграют более 90 шахматистов из 21 страны. Победитель главного соревнования поедет на супертурнир в Дортмунд в июле 2019 года.

Специальные призы турнира (всего на сумму 2500 евро) будут вручаться за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров. Каждый участник может получить только один (наивысший) приз. Весь призовой фонд составляет 120 тысяч евро.

Турнир «Аэрофлот Опен» считается самым представительным открытым шахматным соревнованием в мире. По количеству принявших в нем участие гроссмейстеров в 2004 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

За историю турнира в нем принял участие целый ряд звезд в мире шахмат: Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Шахрияр Мамедьяров, Александр Грищук, Левон Аронян, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Хикару Накамура, Петр Свидлер, Борис Гельфанд и многие другие.

