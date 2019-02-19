Во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих

Во французском городе Марселе неизвестный напал с ножом на прохожих, сообщает Reuters.

По данным полиции, мужчина атаковал четырех людей. Двоих он ранил в трамвае, еще двоих — на улице. После того как на место событий прибыли полицейские, нападавший направил на них пистолет. Стражи порядка открыли по злоумышленнику огонь, ранили его и задержали.

По словам властей, инцидент не был террористической атакой. Мотивы мужчины пока неизвестны.

11 декабря 2018 года Абделькарим Шекатт открыл стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге, убив троих человек. Еще 12 человек пострадали. Полиция застрелила преступника 13 декабря на одном из складов недалеко от места атаки. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

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