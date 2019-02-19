Россия обвинила США в намерении расколоть Сирию

Цель Соединенных Штатов — расколоть Сирию, а не сохранить ее суверенитет и территориальную целостность, как США заявляли ранее вместе со всем международным сообществом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Задача восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии, под которой подписалось все международное сообщество, включая Соединенные Штаты, для США на самом деле являлась лишь маневром для отвода глаз. Их цель — теперь это становится все более очевидным — Сирию расколоть и создать на восточном берегу Евфрата квазигосударство», — сказал Лавров после встречи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

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По словам российского дипломата, США активно вкладывают средства — свои и союзников — в будущее «квазигосударство», при этом запрещая союзникам тратиться на восстановление инфраструктуры в тех регионах Сирии, которые находятся под контролем правительства Асада.

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года наносит в Сирии удары по позициям террористов без официального разрешения Дамаска. ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го по просьбе сирийского правительства.

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