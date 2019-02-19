Прием в вузы Узбекистана решили сделать платным

Государственный центр тестирования Узбекистана (ГЦТ) предложил взымать плату с абитуриентов за прохождение вступительных испытаний в вузы страны. Проект постановления опубликован на сайте ведомства.

Сбор за участие в тестировании при поступлении в вуз определили в размере одной минимальной заработной платы (сейчас она составляет 202 730 узбекских сумов или 24 доллара). Исключение предложено сделать лишь для детей-сирот и инвалидов I и II групп. Взымать деньги планируют с 2020 года. Собранные средства ГЦТ планирует осваивать самостоятельно и тратить на обеспечение собственного функционирования.

По данным Госкомстата Узбекистана, с января по сентябрь 2018 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в стране составила 1,684 миллиона узбекских сумов (205 долларов), что в 8,5 раза больше минимальной зарплаты. Потребительская корзина, укомплектованная Министерством экономического развития страны, стоит 632 704 узбекских сума (80 долларов).

Ранее сообщалось, что правительство Туркмении перевело вузы и научные учреждения страны на самообеспечение.

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