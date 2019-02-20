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Россия пообещала США «стратегическое терпение»

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Россия в обозримом будущем будет проводить политику «стратегического терпения» в отношении США. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Он также напомнил, что именно американское руководство впервые употребило такой термин.

Кроме того, замминистра отметил, что США не являются партнером для России. «Начнем с того, что американцы нам не партнеры», — сказал Рябков, отвечая на вопрос, согласен ли он с высказыванием «насмешливая отстраненность — максимум, чего заслуживают пока партнеры».

Дипломат также заявил, что ирония в обозначении позиции государства по тому или иному вопросу иногда нужна, но все должно быть в меру. «Не стоит превращать серьезные вопросы в повод для шуточек. О серьезных вещах нужно говорить серьезно, хотя иногда перчинка не помешает», — сказал он.

14 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о «рэкетирских нападках» США в отношении России. Он также высказал мнение, что сегодня нет оснований надеяться на улучшение отношений между странами.

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