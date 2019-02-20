Ведущий Первого канала отреагировал на заблокированную на YouTube пародию

Ведущий Первого канала Артем Шейнин прокомментировал пародию на себя, вышедшую на канале ТНТ. В беседе с Ura.ru он заявил, что восхищен скетчем и отличной работой творческой команды. Ролик был опубликован на YouTube, но позже заблокирован. Его еще можно посмотреть во «ВКонтакте».

«По тем фрагментам, с которым я ознакомился, могу сказать, что я не обижен. Пародия очень классная, очень профессиональная, а Азамат [Мусагалиев, сыгравший Шейнина] вообще красавчик! Для меня стало очевидно, что люди, готовившие номер, отсмотрели не один, не два и даже не пять выпусков нашей программы», — сказал телеведущий.

Скетч, подчеркнул Шейнин, показывает, что молодежь и средний класс смотрят политические передачи, иначе создавать такой ролик было бы бессмысленно.

Он заявил, что не имеет никакого отношения к блокировке видео, так же, как и Первый канал. «Зная, какая это пародия, я считаю, что чем больше народа ее посмотрят и улыбнется, тем лучше для всех», — заключил ведущий.

Артем Шейнин известен патриотичными высказываниями и эксцентричным поведением. Во время трансляций он признавался, что убивал людей. Также ведущий бросался на гостей и приносил в студию «ведро с фекалиями», чтобы угостить ими украинского блогера Сергея Запорожского.

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