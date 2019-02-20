Назван «индекс греха» России

Россия заняла 48-е место в «индексе греха» по версии Bloomberg — рейтинге 50 стран по уровню финансовой доступности наркотиков, сообщает агентство.

В десятку лидеров вошли Люксембург, где покупатель наркотиков тратит 9 процентов своего недельного дохода, или 197 долларов, Нидерланды, Уругвай, Коста-Рика, Чили, Норвегия, Швейцария, Франция, Германия и Исландия.

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Для российского наркопотребителя, по подсчетам агентства, «корзина греха» обойдется в 174 доллара при недельном доходе в 211 долларов (то есть 82,7 процента).

США заняли в рейтинге 44-е место по стоимости «корзины порока»: она обойдется в 846 долларов, или 70,4 процента недельного дохода американца.

Отмечается, что «стандартный запас наркотиков» на неделю включает в себя по грамму амфетамина, марихуаны, кокаина и опиоидов. Учитываются не только нелегальные наркотики, но также вещества или лекарства, которые могут продаваться свободно или по рецепту.

Ранее, в январе, 27-летняя москвичка Анна Глазова, ставшая героиней статьи «Героин — собственность модели», была арестована по подозрению в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Она была задержана с прозрачной банкой с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 грамма.

В статье, вышедшей на сайте «Батенька, да вы трансформер» 18 декабря прошлого года, героиня текста по имени Тэо рассказала, что 10 лет употребляет героин, работает моделью, программисткой и продолжает жить нормальной жизнью, несмотря на то, что ежедневно делает уколы в пах. Пользователи сети называли девушку «самой красивой наркоманкой России».

20 декабря МВД России попросило Роскомнадзор заблокировать материал за «сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, употребляющих наркотики».

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