Путин поручил помочь детскому кинематографу

Президент России Владимир Путин поручил увеличить ежегодную субсидию на поддержку производства отечественных детских и анимационных фильмов на 1 миллиард рублей. Соответствующее указание содержится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству, передает ТАСС.

Как отмечается в документе, функциями по оказанию поддержки детскому кинематографу будет наделен Фонд кино. В частности, он будет помогать с созданием и прокатом российских фильмов для детской аудитории и поддерживать российских режиссеров-мультипликаторов.

Доклада о выполнении данного поручения российский лидер ожидает до 15 июня.

Заседание Совета по культуре и искусству прошло 15 декабря 2018 года. В ходе него режиссер Андрей Кончаловский поднял вопрос о необходимости уделять особое внимание детскому кинематографу в рамках работы Фонда кино. Он призвал выделить на развитие детских фильмов отдельное финансирование.

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