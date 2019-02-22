Российского спортсмена наказали за упоминание Путина на экипировке

Российский двоеборец Виталий Иванов был наказан за то, что написал фамилию президента России Владимира Путина на экипировке. Об этом сообщает NRK.

Во время чемпионата мира в австрийском Зеефельде Иванов продемонстрировал операторам перчатку, на которой были нанесены инициалы Путина. Свои действия он объяснил тем, что это его президент, и он его любит.

После соревнований судьи Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) вынесли поступок Иванова на обсуждение и посчитали его нарушением правил. «В правилах FIS говорится, что на соревнованиях нет места политическим заявлениям, поэтому мы вынесли ему предупреждение и заставили стереть надпись с перчатки», — рассказал член FIS Лассе Оттесен.

После прыжковой части лыжного двоеборья 20-летний Иванов занимает 42-е место, имея в активе 85,9 балла. Лидирует немец Эрик Френцель — 138,5 балла. Лыжная гонка на 10 километров состоится 23 февраля и начнется в 0:30 по московскому времени.

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