В Москве выступит Стивен Уилсон

В Москве 27 февраля состоится концерт британского рокера Стивена Уилсона. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Шоу пройдет в рамках европейского турне Уилсона и состоится на площадке ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. Тур приурочен к выходу нового альбома 35-летнего музыканта To the Bone.

Стивен Уилсон прославился как основатель и фронтмен группы Porcupine Tree. За годы карьеры британец четырежды становился номинантом премии «Грэмми». Музыкант записал шесть сольных альбомов, последний из которых, To the Bone, был выпущен в 2017 году. Также он известен по многочисленным коллаборациям и записи кавер-версий песен ABBA, Принса и The Cure.

