В сборной России по биатлону назвали «сранью» скандал с Логиновым

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев опроверг распространившуюся ранее информацию о том, что Александр Логинов не выступил на чемпионате Европы из-за ошибки чиновников Союза биатлонистов страны. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Хотел бы объяснить срань, которая идет по Логинову. Откуда это возникло, что он вне команды был? Это дебилизм. Это ж надо быть совсем долбанутыми, чтобы не заявить», — сказал он.

По словам тренера, Логинов уступил место тем, кто готовился к чемпионату Европы и отказался выступать сам. Личный тренер спортсмена Александр Касперович согласился на это, однако затем обвинил руководство в халатности. «У нас семь человек заявлено. Семь. Всего семь. У нас ни одного лишнего», — добавил Хованцев.

23 февраля тренер сборной России Максим Кугаевский заявил, что Логинов пропустил чемпионат Европы из-за того, что не входил в квоту российской команды. Биатлонист мог выступить в гонке преследования сверх квоты, так как являлся действующим чемпионом Европы в этом виде программы. Но чтобы сделать это, спортсмену необходимо было выступить в спринте, на который его якобы не удалось заявить.

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