Российская биатлонистка выиграла золото на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт выиграла золотую медаль в гонке преследования на чемпионате Европы в Минске. Результаты появились на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Юрлова-Перхт прошла дистанцию в 10 километров за 27 минут и 43,4 секунды и совершила один промах. На втором месте расположилась белоруска Ирина Кривко (+37,5; один промах). Третье место заняла немка Каролин Хорхлер (+49,4; один промах).

Еще одна россиянка Евгения Павлова заняла шестое место, Светлана Миронова — десятое место, Виктория Сливко — 27-е, Наталья Гербулова — 40-е.

Ранее, 24 февраля, россиянин Матвей Елисеев завоевал серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате Европы. Победителем стал норвежец Тарьей Бе.

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