Высказавшихся о Крыме претенденток на «Евровидение» призвали отречься от родителей

Певицы Мария и Анна Опанасюк, участницы украинского отбора на «Евровидение», прокомментировали призывы отказаться от родителей из-за их российского гражданства. Об этом исполнительницы написали в Instagram.

«И мы даже представить не могли, что в государстве с европейскими ценностями мы окажемся как будто в Советском Союзе в его худшие времена, когда детей заставляли отказаться от своих родителей», — написали сестры Опанасюк в связи с обвинением их родителей «службе оккупантам».

Артистки заявили, что «родителей и родину не выбирают», поэтому они не могут повлиять на выбор, который сделали их родители. «Мы — украинские певицы, мы живем на Украине, здесь работаем и создаем свою музыку, и этот выбор мы сделали давно. А наши родители сделали свой выбор», — признались девушки.

Исполнительницы напомнили, что не нарушили украинских законов, а также не выступали на территории России. Они призвали поклонников оценивать их за творчество.

23 февраля стало известно, что родителей сестер Опанасюк внесли в базу данных сайта «Миротворец», так как Лариса Опанасюк, зампред Совета министров Крыма, «нарушила присягу госслужащего, приняла гражданство РФ, перешла на работу к оккупационным властям», а ее супруг Александр Опанасюк, до 2016 года работавший в Верховном суде республики, «нарушил присягу судьи и законодательства Украины» и «перешел на службу к оккупантам в качестве судьи».

22 февраля сестры Опанасюк отказались прямо отвечать на вопрос о принадлежности полуострова, отметив лишь, что Украина потеряла его. Они пояснили, что украинцы могут бесконечно называть Крым своим, но все равно будут ездить туда через две границы.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно «оккупировала».

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