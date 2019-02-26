В России обделили топливом самолет с ребенком в коме

Девятилетний мальчик скончался в больнице Улан-Удэ после того, как перевозивший его самолет совершил внеплановую посадку в 100 километрах от пункта назначения, сообщает «Интерфакс».

Авиакомпания «Орел-Сельхозавиа» должна была доставить мальчика и еще одного пассажира на самолете Ан-2 из поселка городского типа Таксимо в республиканскую больницу за три часа, но в итоге транспортировка пациентов заняла 11 часов. Как сообщил агентству главный врач Центра медицины катастроф республики Бурятия Вячеслав Тимкин, у самолета не хватило топлива для прибытия в пункт назначения. Экипажу пришлось сделать остановку в 100 километрах от Улан-Удэ — в селе Хоринск.

22 февраля самолет приземлился на неэксплуатируемом аэродроме в полной темноте. Далее больных пришлось перевозить автотранспортом.

По словам Тимкина, в Центре медицины катастроф не могут подтвердить смерть из-за внеплановой посадки. Сотрудники центра обратились в Бурятскую транспортную прокуратуру и Росавиацию с просьбой провести проверку в связи с инцидентом и направили в перевозившую больных авиакомпанию уведомление о расторжении контракта с ними.

Как сообщили агентству в транспортной прокуратуре, по факту авиаинцидента начали проверку.

2 января в Челябинской области девочка с отеком мозга умерла в городской больнице, не дождавшись медицинской помощи. Причиной смерти стал неверно поставленный диагноз: несколько месяцев ребенка лечили от ротавирусной инфекции, а затем — от гастрита. Когда родители девочки заподозрили опухоль и просили провести МРТ, им отказали, заявив, что аппарат сломан.

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