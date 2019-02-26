«Челси» наказал проигнорировавшего замену вратаря

Лондонский «Челси» оштрафовал голкипера команды испанца Кепу Аррисабалагу за отказ уходить на замену в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити». Об этом сообщается на сайте клуба.

Игрок оштрафован на недельную зарплату. 24-летний вратарь принес извинения команде и наставнику «Челси» итальянцу Маурицио Сарри. «Я извлеку уроки из этой ситуации и принимаю любое наказание, которое клуб посчитает уместным», — сказал футболист.

24 февраля «Челси» уступил в финале Кубка лиги «Манчестер Сити» в послематчевой серии пенальти (3:4). В конце дополнительного времени Аррисабалага демонстративно отказался от замены, жестами показав Сарри, что остается на поле. Испанец пропустил четыре удара из пяти в серии пенальти. Футболист, в свою очередь, позже отметил, что данный эпизод был связан с недопониманием между ним и тренером.

Аррисабалага — самый дорогой голкипер в истории. Его трансфер летом 2018-го обошелся «Челси» в 80 миллионов евро.

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