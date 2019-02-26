В Белоруссии впервые аккредитовали британского военного атташе

Подполковник Джонатан Дарт был аккредитован в качестве первого постоянного атташе Великобритании по вопросам обороны в Белоруссии. Об этом сообщает издание «Белорусские новости».

«Очень рад служить в Минске и начать работу с Министерством обороны Белоруссии по развитию военного взаимодействия и сотрудничества между Белоруссией и Великобританией», — заявил Дарт.

Дарт рассказал, что уже взаимодействовал с белорусскими военными во время учений «Кембрийский патруль» в Великобритании в 2018 году.

Дарт начал службу в армии в 1991 году и служил в Германии, Кипре, Западной Сахаре, Боснии и Герцеговине, Австрии, на Украине и в Афганистане. До назначения в Белоруссию занимал должность атташе по вопросам обороны в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

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