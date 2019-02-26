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Американские самолеты-разведчики стали чаще летать у берегов Венесуэлы

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Американские самолеты-разведчики в последние дни все чаще появляются у берегов Венесуэлы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военные источники.

Как отмечает телеканал, какие именно воздушные судна участвуют в операциях, не уточняется. Однако самолетами, способными осуществлять радиоперехват сообщений и отслеживать размещение вооружений, располагают военно-морские и военно-воздушные силы страны.

Собеседники телеканала подчеркнули, что разведчики собирают только те данные, которые можно получить, находясь в международном воздушном пространстве. Кроме того, в Пентагоне не обсуждают конкретные планы по военному вмешательству в дела страны. Такой вариант возможен, только если будут атакованы американские активы, сотрудники или диппредставительство.

Ранее 26 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США перебрасывают своих военных в Колумбию, а в Пуэрто-Рико отправили спецназ и готовят военное вторжение в Венесуэлу, чтобы свергнуть президента страны Николаса Мадуро.

10 февраля в Колумбию прибыл первый американский самолет с продуктами и медикаментами для венесуэльцев. Мадуро заявил, что груз отравлен, и заблокировал его доставку.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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