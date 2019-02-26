Способ воровства газа Арашуковыми показали на видео

Следственные действия на предприятиях — потребителях природного газа в Ставрополье, КЧР и Дагестане попали на видео. Запись во вторник, 26 февраля, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

Как отметили в ведомстве, следователи выявили незаконные врезки в трубопроводы и поставки газа в обход приборов учета. Кроме того, были изъяты документы, говорящие о незаконном потреблении газа. Следственные действия были проведены в рамках уголовного дела сенатора Рауфа Арашукова и его сообщников.

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