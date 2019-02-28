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Футболист «Ливерпуля» забил пяткой с 11 метров

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@ESPNFC / Twitter

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане забил пяткой в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте ESPN FC.

На 20-й минуте встречи Мане неудачно принял мяч в штрафной площади соперника. Снаряд отскочил от его ноги и оказался в районе 11-метровой отметки. Форвард сумел первым добраться до мяча и, повернувшись спиной к воротам, отправил его в сетку ударом пяткой.

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Мане оформил дубль.

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