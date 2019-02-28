Тренер Медведевой прокомментировал слухи о возвращении фигуристки в Россию

Тренер Брайан Орсер прокомментировал информацию о том, что фигуристка Евгения Медведева собирается вернуться в Россию. Его слова приводит ТАСС.
Орсер заявил, что слухи не соответствуют действительности, и фигуристка продолжит тренироваться под его руководством. «У нас все хорошо», — добавил он.
Ранее телерадиокомпания Radio Canada сообщила, что 19-летняя Медведева приняла решение покинуть Канаду и продолжить карьеру в России.
Фигуристка весной 2018-го ушла от российского специалиста Этери Тутберидзе и переехала в Торонто для работы с Орсером. В этом сезоне Медведева не попала в финал Гран-при, заняла на чемпионате России седьмое место и не пробилась в состав национальной команды для участия в первенстве Европы.
В феврале 2019-го она выиграла первый турнир при новом тренере — финал Кубка России. После этого она попала в основной состав сборной России для участия в чемпионате мира.
Турнир пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме.