Тренер Медведевой прокомментировал слухи о возвращении фигуристки в Россию

Тренер Брайан Орсер прокомментировал информацию о том, что фигуристка Евгения Медведева собирается вернуться в Россию. Его слова приводит ТАСС.

Орсер заявил, что слухи не соответствуют действительности, и фигуристка продолжит тренироваться под его руководством. «У нас все хорошо», — добавил он.

Ранее телерадиокомпания Radio Canada сообщила, что 19-летняя Медведева приняла решение покинуть Канаду и продолжить карьеру в России.

Материалы по теме «Свободы у нее не было» Медведева покинула Россию ради канадца. Он поведет ее к золоту Олимпиады

Фигуристка весной 2018-го ушла от российского специалиста Этери Тутберидзе и переехала в Торонто для работы с Орсером. В этом сезоне Медведева не попала в финал Гран-при, заняла на чемпионате России седьмое место и не пробилась в состав национальной команды для участия в первенстве Европы.

В феврале 2019-го она выиграла первый турнир при новом тренере — финал Кубка России. После этого она попала в основной состав сборной России для участия в чемпионате мира.

Турнир пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!