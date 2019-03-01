На форуме «Алюминий в архитектуре и строительстве» выступят звезды архитектуры

Партнер бюро «Zaha Hadid Architects» Хусам Шакуф, основатель мастерской «Giencke & Company» Фолькер Гинке, а также ассоциированный партнер бюро MVRDV Федор Брон станут участниками деловой программы I Международного форума «Алюминий в архитектуре и строительстве 2019» (AlumForum), который пройдет в Экспоцентре со 2 по 5 апреля, сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия.

Форум соберет на одной площадке архитекторов и проектировщиков, производителей алюминиевых конструкций и материалов, строителей и девелоперов для обсуждения актуальных вопросов современных тенденций в архитектуре и строительстве.

Партнер одного из самых известных архитектурных бюро в мире, основанного Захой Хадид, архитектор Хусам Шакуф является соавтором единственной московской постройки Zaha Hadid Architects – Dominion Tower, а также Культурного Центра Гейдара Алиева в Баку и Президентского дворца в Алжире. Он расскажет об особенностях концепции «умного города» и о принципах работы по развитию территорий, принятых в бюро Zaha Hadid Architects.

Австрийский архитектор Фолькер Гинке является основателем мастерской «Giencke & Company Architects», начавшей свою деятельность в 1981 году в Граце, другие офисы были открыты в 1990 году в Севилье и в 2004 году в Риге. С 1992 года Фолькер Гинке в качестве профессора архитектуры преподает в Университете Инсбрука, в институте строительства и проектирования.

Архитектурное бюро MVRDV, ассоциированным партнером которого является Федор Брон, создано в 1991 году в Роттердаме (Нидерланды) и сегодня входит в ТОП-10 лучших архбюро в мире. В настоящее время он курирует такие проекты архитектурного бюро MVRDV, как многофункциональный комплекс RED7 в Москве, Westerpark West в Амстердаме, Sax в Роттердаме и Radio Tower и Hotel в Нью-Йорке. Федор Брон выступит с лекцией на тему: «Новая типология жилья, многофункциональность и смелые решения».

В рамках деловой программы мероприятия состоятся дискуссии по вопросам реализации национальных проектов, повышения качества и функциональности инфраструктуры, экологичности и безопасности возводимых объектов.

Организатором мероприятия выступает Союз архитекторов России, инициатором– Алюминиевая Ассоциация, генеральным партнером форума стала компания «Русал».