В Москве выступят The Exploited

В Москве пройдет концерт шотландской хардкор-панк-группы The Exploited. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 1 марта.

В честь 40-летия коллектива фронтмен Уолтер «Уотти» Дэвид Бакхэн и остальные музыканты планируют провести масштабный тур. Их концерт состоится 2 марта на площадке ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.

The Exploited были образованы в 1979 году в Эдинбурге. Через два года они выпустили свою первую пластинку Punk’s Not Dead, название которой стало слоганом всего панк-движения. Дискография группы насчитывает восемь студийных альбомов и шесть EP. Их последний релиз Fuck the System состоялся в 2003 году.

На протяжении почти 40 лет состав группы неоднократно менялся. Сейчас участниками The Exploited являются такие музыканты, как Уотти Бакхэн, Мэттью Макгуайр, Айриш Роб и Вилли Бьюкен.

