В австралийской реке поймали загадочную рыбу с мордой «чужого» и телом змеи

Австралиец Ти Хокин (Tee Hokin), ловивший рыбу в реке недалеко от национального парка Какаду на Северной территории Австралии, утверждает, что поймал странное существо, похожее на инопланетянина из фильма «Чужой». Об этом сообщает издание Daily Mail.

По его словам, у 15-сантиметровой рыбы с длинным телом, напоминающим змеиное, была большая зубастая пасть, но отсутствовали глаза. «У нее была очень чудная голова и тело, как у угря, — рассказывает он. — Она выглядела оглушенной, не шевелилась и не извивалась».

Ихтиолог Морган Грант полагает, что Хокину попалась хищная рыба, относящаяся к подсемейству Amblyopinae, родственному бычкам. Его представители встречаются в устьях рек и в прибрежных водах Тихого и Индийского океанов, несколько видов обитают у берегов Австралии. «Их глаза недоразвиты и часто покрыты кожей, потому что они живут в мутной воде и во время охоты полагаются не на зрение, а на осязание», — пояснил специалист.

18 февраля сообщалось, что необычные рыбы длиной более метра вызвали переполох в одном из парков в китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун. Сотрудникам парка удалось поймать и идентифицировать их.

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