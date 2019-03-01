Опубликованы зарплаты российских чиновников

Средняя зарплата госслужащих в России в 2018 году составила 126,6 тысячи рублей, следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

По сравнению с 2017 годом среднее жалованье чиновников выросло на 5,4 процента. Оно на 83,2 тысячи рублей превышает среднюю по стране номинальную зарплату (43,4 тысячи рублей).

Также перечислены ведомства с самыми высокими зарплатами. На первом месте аппарат правительства со средней зарплатой в 240,4 тысячи рублей (на 5,7 процента больше, чем в 2017 году), на втором — администрация президента с 236,7 тысячи (плюс 8,8 процента), на третьем — Совет Федерации со 186,4 тысячи рублей (плюс 0,05 процента).

В ходе подсчета не учитывались зарплаты региональных представительств ведомств, а также сотрудников спецслужб: ФСБ, Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО).

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