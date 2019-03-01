В Казани снег на крыше дома убрали с помощью трактора

Жители Казани стали очевидцами уборки крыши от снега при помощи трактора. Видео из соцсетей опубликовал портал Inkazan.ru.

На кадрах видно, как по крыше двухэтажного здания в промзоне передвигается тяжелая техника и сталкивает снег на землю. По информации интернет-пользователей, запись сделана на улице Даурская около жилого комплекса «Журавли».

Как именно трактор попал на крышу и давно ли он там находится, не сообщается.

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