Киев пообещал сделать Черное море «Бермудским треугольником» для России

Черное море никогда не будет принадлежать России и станет для нее своего рода «Бермудским треугольником». С таким заявлением в пятницу, 1 марта, в ходе международной конференции по безопасности «Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров» выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Интерфакс».

По его словам, море никогда не будет принадлежать российскому режиму. «На самом деле оно станет для него "Бермудским треугольником"», — заверил глава украинского МИД.

Черным морем выступление Климкина не ограничилось. «Россия запрещает нам свободу мореходства в Керченском проливе, Азовском море. Она атакует наши корабли, захватывает военнопленных. Все, что мы делаем и должны сделать, должно быть сконцентрировано на освобождении наших ребят-военнопленных, как и других политзаключенных и заложников», — затронул он тему инцидента, произошедшего 25 ноября в районе Керченского пролива, закончившегося задержанием украинских моряков.

Также Климкин в своей речи акцентировал внимание на том, что противодействие России может быть только комплексным. «Мы обязательно вернем Крым. Для этого мы должны быть сильными экономически и в вопросе безопасности… Существует только комплексный ответ России. Не может его быть только в экономической, военной или противодействии в информационной войне. Мы должны это сделать вместе», — заявил глава украинского МИД в ходе конференции, на которой присутствовали представители США, Европейского союза и Грузии.

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