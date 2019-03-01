Россия заблокировала проект резолюции США по Венесуэле в Совбезе ООН

Россия и Китай наложили вето на американский проект резолюции по Венесуэле в Совбезе ООН. Документ в том числе предусматривал проведение в стране новых президентских выборов. Трансляция заседания велась на YouTube.
Против проекта также проголосовала Южно-Африканская Республика. Девять из 15 членов Совбеза поддержали США, трое воздержались. Резолюцию, по правилам организации, не приняли.
Российский проект тоже заблокировали. Против него выступили семь стран, включая США. Четверо воздержались, еще четверо — Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея — голосовали за.
«Мы сегодня слышали из уст уважаемого представителя Соединенного Королевства старую песню — российский проект не прошел, а американский был заветирован, собственно, ради этого и затевалась вся эта комбинация: завтра об этом будут трубить СМИ, в то время как о том, что наш проект был убит, не будет сказано ни слова», — сказал постпред России при ООН Василий Небензя.
Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента в конце января. Он пообещал в течение месяца провести в стране выборы, но так и не сделал этого. США и европейские страны поддержали самопровозглашенного главу государства, Россия, Китай и некоторые другие страны выступили в поддержку законно избранного президента Николаса Мадура, обвинив Вашингтон во вмешательстве в дела суверенной страны.