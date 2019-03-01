Россия заблокировала проект резолюции США по Венесуэле в Совбезе ООН

Россия и Китай наложили вето на американский проект резолюции по Венесуэле в Совбезе ООН. Документ в том числе предусматривал проведение в стране новых президентских выборов. Трансляция заседания велась на YouTube.

Против проекта также проголосовала Южно-Африканская Республика. Девять из 15 членов Совбеза поддержали США, трое воздержались. Резолюцию, по правилам организации, не приняли.

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Российский проект тоже заблокировали. Против него выступили семь стран, включая США. Четверо воздержались, еще четверо — Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея — голосовали за.

«Мы сегодня слышали из уст уважаемого представителя Соединенного Королевства старую песню — российский проект не прошел, а американский был заветирован, собственно, ради этого и затевалась вся эта комбинация: завтра об этом будут трубить СМИ, в то время как о том, что наш проект был убит, не будет сказано ни слова», — сказал постпред России при ООН Василий Небензя.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента в конце января. Он пообещал в течение месяца провести в стране выборы, но так и не сделал этого. США и европейские страны поддержали самопровозглашенного главу государства, Россия, Китай и некоторые другие страны выступили в поддержку законно избранного президента Николаса Мадура, обвинив Вашингтон во вмешательстве в дела суверенной страны.

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