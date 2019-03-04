Нашпиговавшие чернокожего пулями полицейские остались безнаказанными

Американским полицейским, расстрелявшим в марте 2018 года безоружного чернокожего в Сакраменто (штат Калифорния), не будут предъявлены обвинения. Об этом сообщает BBC News

Как заявила окружной прокурор Анна Мари Шуберт, в ходе многомесячного расследования было установлено, что стражи порядка не совершали преступления при стрельбе в 22-летнего Стифона Кларка (Stephon Clark). В этой связи уголовной ответственности они не понесут.

По словам Шуберт, применение силы было оправданным, поскольку полицейские опасались за свою жизнь: они полагали, что молодой человек был вооружен пистолетом и двинулся в их сторону. «Нет сомнений в том, что человек умер», — добавила она, принеся извинения семье погибшего.

Окружной прокурор также сообщила, что за два дня до смерти Кларка мать двух его детей подала жалобу о насилии в семье. Кроме того, он изучал сайты, посвященные самоубийствам, а в его крови обнаружили наркотики. Это в дополнение к «состоянию отчаяния» могло «повлиять на его суждение» при контакте с полицейскими, указала Шуберт. Затем она была вынуждена извиниться за то, что распространила эту информацию, ведь стражи порядка во время стрельбы не знали об этом.

bbc.com

Инцидент произошел 18 марта 2018 года. Стражи порядка прибыли в один из жилых районов Сакраменто после того, как кто-то сообщил о мужчине, который выбивал окна автомобилей. На место также вылетел вертолет.

Во время инспекции стражи порядка заметили человека, пытавшегося убежать. Когда они решили, что у него в руках оружие, то открыли огонь. В общей сложности в Кларка, который находился на заднем дворе дома своей бабушки и на самом деле держал в руках телефон, выпустили 20 пуль. В него попали по меньшей мере семь из них. Убийство чернокожего вызвало массовые протесты из-за применения полицией силы.

На время следствия сотрудники правоохранительных органов, имена которых не называются из-за опасений за их безопасность, были отстранены от службы. Начальник полиции Сакраменто Даниел Хан (Daniel Hahn) объявил, что департамент проведет собственное расследование и, в зависимости от результатов, стражи порядка могут быть уволены.

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