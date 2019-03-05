Сотрудник колонии задушил заключенного простыней и получил 12 лет тюрьмы

Бывшего сотрудника колонии города Клинцы признали виновным по делу об убийстве заключенного. Об этом сообщает прокуратура Брянской области.

Следователи установили, что вечером 22 июля сотрудник исправительной колонии без достаточных оснований пристегнул заключенного наручниками к находящейся в помещении штрафного изолятора скамье, обмотал его голову куском простыни, закрыв отверстия рта и носа, и покинул ШИЗО.

Потерпевший скончался на месте в тот же вечер от механической асфиксии.

Суд назначил бывшему сотруднику учреждения наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, лишив его на 2 года права занимать должности в правоохранительных органах. С осужденного также взыскали миллион рублей в счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшей стороны.

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