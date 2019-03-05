Минобороны России побрезговало российскими комплектующими

Минобороны России и ФСБ требуют от компаний, обслуживающих судовые двигатели российских кораблей, использовать запчасти, изготовленные на заводе — производителе дизелей, сообщает Mil.Press FlotProm.

«Мы самостоятельно выпускаем некоторые детали, но использовать их не всегда удается. Все ремонты, которые мы осуществляем для ВМФ, происходят под жестким контролем надзорных органов. Например, военная приемка очень строго следит за тем, чтобы все детали и комплектующие были от завода-изготовителя. Они не допускают самодеятельности. В свою очередь, западные компании не продают запасные части для двигателей, которые установлены на военных заказах», — приводит издание заявление источника из руководства «Энергоремонта».

Собеседник из «Дизельзипсервиса» рассказал Mil.Press FlotProm, что «все работы по разработке конструкторской документации и постановке на производство запасных частей-аналогов происходят за собственные средства предприятия и никак не поддерживаются заказчиком».

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Издание приводит пример с пограничным сторожевом катером проекта 12200 ПСКА-301, у которого сломался привод Арнесона и крутильно-упругая муфта редуктора ZF3050 правого главного двигателя MTU 12V2000M93. Отмечается, что «сотрудники пограничного управления за свой счет приобрели необходимые детали и самостоятельно отремонтировали крутильно-упругую муфту редуктора», после чего ФСБ через арбитражный суд потребовала от центра судоремонта «Звездочка» компенсировать расходы.

В октябре 2018 года стало известно, что Минобороны России до 30 ноября 2019 года запланировало приобрести до 80 аппаратов спутниковой связи Iridium стоимостью 41,8 тысячи рублей каждый. Комментируя подобное решение военного ведомства, научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что аппараты «Гонца», российского аналога Iridium, имеют «очень низкую пропускную способность, скорость передачи».

В сентябре того же года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей и вертолетов.

В декабре 2014 года сообщалось, что немецкий производитель дизельных и газопоршневых двигателей MTU Friedrichshafen приостановил поставки силовых агрегатов в Россию.

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