Лукашенко посетовал на фейковые новости в российских СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на попытки российских СМИ распространять недостоверную информацию, используя его вырванные из контекста фразы. Об этом во вторник, 5 марта, передает БЕЛТА.

«Это видно особенно после "Большого разговора" — фейковые новости, тенденциозное изложение, попытка вырвать из контекста высказывания, прежде всего мои», — заявил белорусский лидер в ходе совещания по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

Как отметил Лукашенко, многие издания пытаются интерпретировать слова, сказанные им 1 марта на встрече с представителями СМИ, общественности и экспертного общества, так, как «кому-то хочется в Российской Федерации». В частности, пояснил он, речь идет о рассуждениях о возможности введения единой с Россией валюты.

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Лукашенко уже неоднократно возмущался появлением в различных изданиях недостоверных, с его точки зрения, сообщений. Так, в январе он призвал активно противостоять информационным атакам на Белоруссию, отметив, что, в частности, нужно работать с «разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете».

Ранее в том же месяце белорусский лидер заявил, что Минск выступает против «всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ», комментируя инцидент в минском метрополитене, где, по данным ряда СМИ, белорусы избили русского.

В августе 2018 года Лукашенко раскритиковал освещение белорусской политики российскими журналистами и назвал их идиотами.

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