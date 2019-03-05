Спровоцировавшего допинг-скандал лыжника поймали

Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр был задержан полицией в австрийском Инсбруке. Об этом в Twitter-аккаунте рассказал немецкий журналист Хайо Зеппельт.

По информации Зеппельта, Дюрр арестован по подозрению в спортивном мошенничестве и нарушении австрийского антидопингового законодательства.

Официально причины задержания не разглашаются.

В январе 2019 года лыжник дал интервью немецкому телеканалу ARD о допинге в лыжных гонках. Спортсмен передал информацию австрийской полиции. На ее основе правоохранительные органы провели антидопинговый рейд во время чемпионата мира-2019 по лыжным гонкам в Зеефельде, где арестовали пятерых спортсменов за использование кровяного допинга. Отмечалось, что полиция раскрыла глобальную допинговую сеть. Ее главой называют немецкого врача Марка Шмидта.

Дюрр завоевал бронзу на «Тур де Ски» в 2014 году. На Олимпийских играх в Сочи он стал восьмым в скиатлоне.

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