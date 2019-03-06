Строитель стадионов для ЧМ-2018 обманул сотни рабочих и сбежал в Европу

Бабушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и заочно арестовал предпринимателя Сергея Уласевича — учредителя нескольких фирм и строителя крыш стадионов «Арена-Самара» и «Арена-Мордовия». Об этом в среду, 6 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах; также эту информацию подтвердили в суде.

«По версии следствия, 68-летний Сергей Уласевич, будучи генеральным директором компании "Стальмонтаж-Электросталь", с июля по ноябрь 2017 года в ходе активной подготовки к ЧМ-2018 не платил зарплату своим работникам, которые возводили крыши стадионов "Самара-Арена" и "Мордовия-Арена"», — сказал источник.

По его словам, потерпевшими по делу признаны 430 человек, а сумма ущерба превышает 33 миллиона рублей. Кроме того, еще 33 миллиона рублей Уласевич не внес в бюджет: вместо уплаты налогов он переводил деньги контрагентам.

«Уласевич предпочитал тратить деньги на развитие бизнеса и второстепенные задачи вместо того, чтобы платить налоги и зарплату своим работникам», — пояснил источник.

В начале марта в отношении Уласевича было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 («Невыплата заработной платы») и части 2 статьи 199.2 («Сокрытие денежных средств для уплаты налогов») УК РФ. Однако бизнесмен к тому моменту покинул территорию России: по оперативным данным, в настоящее время он скрывается в Черногории.

Между тем еще в период строительства крыши стадиона «Самара-Арена» к Уласевичу были серьезные претензии: потратив более 300 миллионов рублей, он смог отчитаться лишь за 86 миллионов. По заявлению подрядчика в отношении фирмы «Стальмонтаж-Электросталь» была проведена доследственная проверка, но за время нее компания устранила все недостатки.

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